Finanzkrise: Der Stadt Neuburg fehlen 800.000 Euro

Plus Die Pandemie bringt die Stadt Neuburg in monetäre Schwierigkeiten. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ruft daher zum Sparen auf. Allein bei den Gewerbesteuern fehlen 800.000 Euro.

Die Auswirkungen der Corona-Krise bringen die Stadt Neuburg in finanzielle Schwierigkeiten. Heuer fehlten 800.000 Euro an Gewerbesteuern, und die Lücke könnte noch größer werden, sagte Kämmerer Markus Häckl den Stadträten im Finanzausschuss.