Neuburg

vor 18 Min.

Food-Truck und kleine Bar: Gastro-Paar wagt Neuanfang in Neuburg

Plus Stefan Schenkelberg und seine Frau kamen viel herum. Mit der Corona-Pandemie kam das Geschäft mit ihrem Food-Truck zum Erliegen. Jetzt wollen sie im Raum Neuburg Fuß fassen.

Von Andreas Schopf

Stefan Schenkelberg und seine Frau Regina haben viel erlebt. Zehn Jahre lang lebten und arbeiteten sie in Irland, knapp 20 Jahre in London. Vor gut zehn Jahren legten sich der Betriebswirt und die Konditorin dort einen „Food-Truck“, einen Imbisswagen also, und einen Bar-Wagen in Form einer Cola-Dose zu, um Speisen und Getränke zu verkaufen. Dann zog es den 58-Jährigen aus dem Westerwald und seine Frau aus Sachsen wieder nach Deutschland. Sie ließen sich nacheinander in Goslar (Niedersachsen), Waldkirchen (Niederbayern) und Wolframs-Eschenbach (Mittelfranken) nieder, um mit ihren Wagen auf Wochenmärkten oder Festen präsent zu sein. Jetzt wollen sie im Raum Neuburg Fuß fassen.

