Frau aus Neuburg beißt Notarzt und Polizei

Eine Neuburgerin biss einen zu ihrer Hilfe gerufenen Notarzt in den Oberarm. Auch die dazu gerufenen Polizeibeamten wurden von der Frau gebissen.

Eine Neuburgerin hat am Mittwoch in der Münchner Straße den Arzt, der ihr helfen wollte gebissen. Das teilte die Polizei mit. Aufgrund eines medizinischen Notfalls wählte der Lebensgefährte einer 31-jährigen Altenpflegerin gegen 11.25 Uhr den Notruf. Ein unverzüglich in die Wohnung beorderter Notarzt konnte die Frau zunächst stabilisieren.

Im weiteren Verlauf verhielt sie sich ihrem Helfer gegenüber zunehmend aggressiver und unkooperativ, eine weiterhin erforderliche ärztliche Behandlung lehnte sie vehement ab. Ihr uneinsichtiges Verhalten gipfelte darin, dass sie den Notarzt in dessen linken Oberarm biss. Eine hinzugerufene Polizeistreife der Polizei Neuburg musste die amtsbekannte Altenpflegerin mit Zwang fixieren, wobei auch die eingesetzte Polizistin und ihr Kollege gebissen wurden.

Nachdem sich die Neuburgerin weiterhin nicht beruhigen ließ wurde sie gegen ihren Willen in ein Krankenhaus eingewiesen. Die erlittenen Bisswunden bei Notarzt und Polizeibeamten wurden ambulant versorgt, alle drei konnten ihren Dienst fortsetzen. Die renitente Frau erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (nr)