Neuburg

vor 50 Min.

Fridays for Future zu Sticker-Aktion in Neuburg: „Geht um Überleben der Menschheit“

Solche Sticker wurden in den vergangenen Tagen an zahlreichen Stellen in Neuburg aufgeklebt.

Plus Eine Sticker-Aktion von Fridays for Future hat für Wirbel gesorgt - und eine Anzeige der Stadt Neuburg wegen Sachbeschädigung. Nun äußern sich Vertreter der Gruppe dazu.

Von Andreas Schopf

Nach der umstrittenen Sticker-Aktion in Neuburg äußern sich nun auch Vertreter von Fridays for Future. „Ich finde es nicht gut, wenn öffentliche Sachen beklebt werden“, sagt Joachim Wolff von Fridays & Parents for Future Neuburg. Die Aktion sei „nicht richtig“ gewesen, sieht Wolff ein. Trotzdem kritisiert er das Vorgehen der Stadt Neuburg scharf.

