Fritz Müller führt die Neuburger Seniorenunion auch weiterhin an

Plus Vorsitzender der Seniorenunion Neuburg-Schrobenhausen wurde einstimmig im Amt bestätigt. Doch er hat in Zusammenhang mit der Pandemie eine andere große Sorge.

Wie von Bundestagsabgeordnetem Reinhard Brandl erhofft, erhielt Fritz Müller ein Traumergebnis von 100 Prozent bei seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden der Seniorenunion Neuburg-Schrobenhausen. „Du führst die Seniorenunion mit großer Leidenschaft“, hatte Brandl Müller attestiert. Nachdem Helmut Schraml und Heinrich Schmalbach nicht mehr kandidierten, hat er nun mit Heinz Enghuber (33 Stimmen von 35), Lia Heinrich und Günter Renner (beide je 35 Stimmen) drei statt bisher zwei Stellvertreter zur Seite. „Ich werde mein Bestes tun“, versprach der frisch wiedergewählte Vorsitzende und versicherte seinerseits den Bundestagsabgeordneten,sie können mit der Unterstützung der Seniorenunion rechnen.