Frühchen in Neuburg: Von 340 Gramm Leben und kleinen Wundern

Eine Handvoll Leben: An der Kinderklinik der KJF-Klinik in Neuburg werden jedes Jahr etwa 100 Frühchen behandelt. Die Zahl der Babys, die zu früh auf die Welt kommen, steigt, die medizinische Versorgung wird immer besser.

Plus Der 17. November steht im Zeichen von Frühgeborenen. An der Neuburger Kinderklinik werden jährlich etwa 100 Frühchen behandelt. Ein Gespräch mit Dr. Florian Wild über Kinder, die in eine Hand passen.

Von Claudia Stegmann

Herr Dr. Wild, wie viele Kinder kommen in Deutschland jedes Jahr zu früh auf die Welt?

