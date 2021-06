Frustrierte Badewillige vor und im Neuburger Brandlbad

Am Donnerstag war die Besucherzahl im Neuburger Brandlbad auf 500 begrenzt worden. Außerdem schwitzten Badewillige am Rand des Freizeitbeckens, weil sie nicht ins Wasser konnten. Jetzt wurde kurzfristig reagiert.

Die auf 500 reduzierte Besucherzahl am Donnerstag führte zu einer Schlange Wartender vor dem Brandlbad. Im Bad sorgte die Beschränkung auf 71 Schwimmer im Freizeitbecken für Frust der auf Abkühlung harrenden Badegäste am Beckenrand. Jetzt wurde reagiert.

Um Badewilligen an diesen heißen Tagen nicht noch mehr Wutperlen auf die Stirn zu treiben, trafen sich kurzfristig am Donnerstagnachmittag Gesundheitsamtsleiter Johannes Donhauser, 3. Bürgermeister Peter Segeth, Bäderbereichsleiter Andreas Bichler und Freibadleiter Maik Müller im Brandl, um mögliche Verbesserungen zu diskutieren. Das Ergebnis: Ab Freitag dürfen wieder 750 Besucher ins Brandl und im Freizeitbecken können sich anstatt 71 nun 90 Personen tummeln. Zudem wird in einem kürzeren Rhythmus – nach 15 bis 20 Minuten – rolliert.

Wann angesichts der deutlich gesunkenen Inzidenzwerte wieder normalerer Betrieb im Neuburger Brandlbad möglich sein kann, ist Entscheidung des Gesundheitsamtes. (nr)

