Neuburg

vor 32 Min.

Für Neuburg einzigartig: Warum das Projekt Mehrgenerationenhaus aber wankt

Plus Es soll eine einzigartige Verquickung aus Krippe, Kindergarten und Seniorentagespflege werden. Doch das vom BRK geplante Mehrgenerationenhaus im Schwalbanger in Neuburg steht auf der Kippe.

Von Gloria Geissler

Das Projekt wäre in Neuburg einzigartig: ein Mehrgenerationenhaus, bestehend aus einer Seniorentagespflege sowie einer Kindertagesstätte, in dem sich Menschen jeden Alters treffen. Der BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen arbeitet seit zwei Jahren an der Verwirklichung dieses Vorhabens, das direkt gegenüber dem BRK-Seniorenheim im Schwalbanger realisiert werden soll. Doch nun steht es auf der Kippe.

Themen folgen