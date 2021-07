Gabelstapler verletzt Neuburger Firmenarbeiter am Rücken

Arbeitsunfall: Neuburger Firmenmitarbeiter kommt ins Krankenhaus

Auf einem Firmengelände in der Ruhrstraße in Neuburg ist am Montagnachmittag ein Unfall passiert. Dort waren laut Polizeibericht Arbeiter damit beschäftigt, Paletten von einem Lkw abzuladen.

Hierzu fuhr gegen 14.20 Uhr ein 43-jähriger Arbeiter mit dem Gabelstapler, sein 35-jähriger Kollege befand sich zwischen dem Lkw und dem Gabelstapler. Dabei wurde der 35-Jährige durch den Stapler im Rückenbereich getroffen; er erlitt Prellungen und Quetschungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.