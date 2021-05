Neuburg

27.05.2021

Geburtstag in Neuburg: Kunstexperte Walter Schorer ist 80 geworden

Plus Vom Tengelmann-Lagerarbeiter zum Kunstexperten: Walter Schorer aus Neuburg hat seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er machte in der Gustav-Philipp-Straße in Neuburg 75 Auktionen in 36 Jahren.

Von Winfried Rein

Zum ersten, zum zweiten, zum dritten – schätzungsweise 100.000 Stücke hat der Neuburger Walter Schorer in 75 Auktionen unter den Hammer gebracht. Seine Versteigerungen hatten Kult-Status und waren einmalig in der Region. Jetzt ist er Pensionär und soeben 80 Jahre alt geworden.

