Gefährliche Kreuzung in Neuburg: Radler müssen künftig absteigen

Plus Die Ecke Ingolstädter/Monheimer Straße ist für Radler gefährlich. Nun beschloss der Verkehrsausschuss Änderungen, durch die die Kreuzung sicherer werden soll.

Von Michael Kienastl

Es ist fast egal, zu welcher Tageszeit man an der Kreuzung Ingolstädter und Monheimer Straße unterwegs ist: Die Blechlawine gehört mittlerweile zum gewohnten Bild vor der Elisenbrücke. Immer wieder kommt es zudem zu schweren Unfällen mit Radfahrerinnen und Radfahrern. Erst Anfang September ist eine 53-Jährige hier von einem Lastwagen überrollt worden. Der 69-jährige Fahrer hatte sie beim Abbiegen in die Monheimer Straße übersehen. Wie kann also die Sicherheit erhöht werden, während gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Kreuzung nicht weniger wird?

