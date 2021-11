Neuburg

vor 50 Min.

Gefälschte Impfpässe - und wie die Corona-Regeln in Neuburg eingehalten werden

Plus Die Versuche, sich über einen gefälschten Impfpass ein Zertifikat zu erschwindeln, sind im Raum Neuburg (noch) überschaubar. Erfreulich ist die Bilanz der Polizei, die die Corona-Regeln kontrollierte.

Von Manfred Rinke

Quasi auf frischer Tat hat die Polizei in Neuburg am Freitag einen jungen Mann erwischt, der, so wie es aussieht, mit einem gefälschten Eintrag in seinen Impfpass in einer Apotheke ein digitales Impfzertifikat bekommen wollte (wir berichteten). Damit stünden dem ungeimpften Mann die Türen zu allen 2G-Veranstaltungen offen. Es war übrigens nicht der erste vergebliche Versuch einer Person in genau jener Apotheke, um sich auf diese Weise ein Impfzertifikat zu besorgen. Insgesamt scheint diese Art der Urkundenfälschung aber im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (noch) nicht signifikant zu sein. Positiv fällt die Bilanz der Polizei im Zusammenhang mit der angekündigten Überwachung der Corona-Regeln aus.

