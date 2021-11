Gefälschter Impfeintrag: 27-Jähriger wird in Neuburg überführt

Ein Mann wollte sich ein Impfzertifikat ausstellen lassen. Doch eine Apothekerin in Neuburg wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Eine Apothekerin hat in Neuburg einen 27-jähriger Mann des Impfbetrugs überführt. Wie die Polizei mitteilte, wollte er am Freitagnachmittag ein Impfzertifikat ausgestellt bekommen und legte dafür ein Impfbuch vor. Als die Apothekerin Unregelmäßigkeiten am Impfausweis feststellte, verständigte sie die Polizei.

Die eintreffende Polizeistreife konnte den Mann noch vor Ort antreffen, der Impfausweis wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Urkundenfälschung wurde eingeleitet. (nr)