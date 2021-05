Gegen geparkte Autos getreten: Polizei Neuburg sucht Zeugen

Drei Personen sollen von Mittwoch auf Donnerstag gegen Autos getreten haben. Die Wagen waren wohl am Schwalbanger abgestellt. Wer hat etwas beobachtet?

Drei bislang Unbekannte sollen laut Angaben eines Zeugen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen drei geparkte Autos am Schwalbanger in Neuburg getreten und geschlagen haben. Vor Ort konnte die Polizei niemanden mehr feststellen, heißt es in einem Bericht.

Ob an den angegangenen Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (nr)

