Gegen illegale Partys: Bittenbrunner Schulcampus wird eingezäunt

Plus Immer wieder treffen sich Jugendliche illegal auf dem Bittenbrunner Schulcampus. Nun reicht es dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen und den Schulleitungen: Ein Zaun soll Abhilfe schaffen.

Illegale Partys, Lärm, Müllberge und zerbrochene Flaschen: An den Wochenenden, insbesondere nachts, ist es auf dem Schulcampus im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn immer wieder zu Menschenansammlungen gekommen. Der Versuch, das illegale Treiben durch den Einsatz von Polizisten zu verhindern, war nur mäßig erfolgreich. Nun soll eine komplette Umzäunung des Geländes um die Berufsschule sowie das Sonderpädagogische Förderzentrum Abhilfe schaffen. Vom Kreisbauausschuss gab es dafür grünes Licht. Rund 140.000 Euro soll der Zaun kosten.