Geimpft, getestet, genesen: Das sagen Gastro, Hotel & Co. aus Neuburg zur 3G-Regel

Plus Getestet, geimpft, genesen: Seit Wochenbeginn müssen Menschen im Raum Neuburg einen Nachweis erbringen, um sich frei bewegen zu können. Wie wirkt sich das auf Wirte, Friseurinnen und Hoteliers aus? Ein Stimmungsbild.

Lange Zeit waren die Menschen oft verwirrt über die Vielzahl an Corona-Regeln, die von Region zu Region oft noch unterschiedlich waren. Aber von dieser Woche an soll das anders werden. Wer in Neuburg-Schrobenhausen ab jetzt ein Restaurant oder ein Café im Innenbereich besuchen will, ins Kino gehen möchte oder zur Friseurin, muss entweder vollständig, also mit zwei Dosen geimpft, getestet oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sein. Praktisch zusammengefasst als „die 3 G’s“.

