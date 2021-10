Geldbeutel eines 65-Jährigen bei Flohmarkt in Neuburg geklaut

Den Geldbeutel eines 65 Jahre alten Mannes hat eine unbekannte Person während eines Flohmarkts in Neuburg gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Ein 65-jähriger Rentner aus dem Landkreis Günzburg hat am Sonntag auf dem Flohmarkt in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg einen Stand betrieben. Als er sich die Ware am Nebenstand anschaute, lies der Mann seine Jacke samt darin befindlichen Geldbeutel an seinem eigenen Stand zurück.

Geldbeutel mit 300 Euro bei Flohmarkt gestohlen: Wer hat etwas gesehen?

Bei seiner Rückkehr - so berichtet es die Polizei - stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlte. Im Portemonnaie befanden sich den weiteren Angaben zufolge rund 300 Euro Bargeld. Die Polizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben, sich mit Hinweisen unter 08431/67110 zu melden. (nr)