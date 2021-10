Gelungener Start: "Land des Lächelns" eröffnet Neuburger Theatersaison

Plus Mit „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár startet das Neuburger Stadttheater in die neue Saison. Die Kammeroper Köln begeistert dabei mit Gesang und einer modernen Interpretation.

Das war kein Lächeln, das war ein herzhaftes Lachen! Der Auftakt der Saison 2021/22 im Neuburger Stadttheater hätte besser nicht laufen können. Mit „Das Land des Lächelns“ kam Franz Lehárs bekannteste Operette auf die Bühne. Doch zu der bittersüßen Geschichte gesellte sich ein so erfrischender Nebentenor, dass hier am Ende kein trauriges Lächeln die Zuschauerinnen und Zuschauer entließ, sondern das Gefühl tiefster Freude.