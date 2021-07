Gelungenes Comeback der Neuburger Stadtkapelle nach dem Lockdown

Plus Die Neuburger Stadtkapelle bot ihren Gästen im lauschigen Dachgarten einen unvergesslichen Konzertabend. Ein lange ersehntes musikalisches Erlebnis.

Ein lauschiger Dachgarten, ein lauer Sommerabend, spielfreudige Ensembles der Neuburger Stadtkapelle, das waren die Zutaten für einen unvergesslichen Konzertabend.