Neuburg

vor 34 Min.

Gemeinsamer Unterrichtsstart in Neuburg: Historischer Moment für Franziskusschule

Alle Klassen der Franziskusschule zogen am Montag mit Fähnchen und Liedern ins Seminar. Das frühere Kloster ist die neue Heimat der katholischen Grundschule.

Plus Beim gemeinsamen Start nach den Pfingstferien überwiegt bei den Kindern die Freude. Die Neuburger Franziskusschule zieht ins Studienseminar und feiert damit einen historischen Moment.

Von Winfried Rein

Endlich wieder Schule – der Freudenschrei war am Montag vielleicht nicht ganz so laut wie nach den Osterferien. Aber das Hallo war unüberhörbar, weil sich alle wieder in der Schule „normal“ treffen können – die Großen und die ganz Kleinen. „Darauf haben wir gewartet“, sagt Annika mit ihren Freundinnen vor der Mittelschule im Englischen Garten.