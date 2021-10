Geplantes Familienzentrum im Schwalbanger soll um Krippe erweitert werden

Plus Das geplante Familienzentrum im Schwalbanger in Neuburg soll nun noch etwas größer werden. Der dazugewonnene Platz wird für eine Kinderkrippe mit zwei bis vier Gruppen genutzt.

Es soll ein Ort der Begegnung werden: Das geplante Familienzentrum im Schwalbanger soll nach seiner Fertigstellung ein Ort der Inklusion und ein echtes Mehrgenerationenhaus sein. Damit dieser Gedanke noch besser greift, will das St. Ulrichswerk Neuburg den Bau noch einmal erweitern, um Platz für mindestens zwei Krippengruppen zu schaffen.