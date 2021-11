Gesellschafter für Klinik gesucht: KJF will sich aus Neuburg zurückziehen

Die KJF Augsburg will sich aus Neuburg zurückziehen. Die KJF Klinik Sankt Elisabeth soll einen neuen Gesellschafter bekommen.

Es war der große Wunsch der Schwestern der Elisabethinnerinnen: Mit der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg übernahm der ersehnte kirchliche Träger Mitte 2017 als neuer Gesellschafter das Ordenskrankenhaus in Neuburg. Knapp fünf Jahre später scheint sich die Liaison wieder aufzulösen. Die KJF will sich aus Neuburg zurückziehen. Bis in einem halben Jahr soll ein Nachfolger gefunden sein, der das Krankenhaus in Neuburg in eine neue Zukunft führen soll.

Neuburg: Neuer Gesellschafter für KJF-Klinik

„Bereits in den letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, dass eine hohe Versorgungsqualität in der Region 10 langfristig nur durch eine Neuordnung der stationären Patientenversorgung gewährleistet werden kann“, sagt Gerd Koslowski, Geschäftsführer der KJF Klinik Sankt Elisabeth, in einer Mitteilung der KJF Augsburg. „Dies ist im Zuge der zunehmenden Konzentration der Krankenhauslandschaft aus qualitativen, wirtschaftlichen und personellen Gründen unumgänglich.“

Themen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und Ambulantisierung, sowie zunehmende regulatorische Anforderungen und eine mangelnde Investitionsfinanzierung stellen demnach alle Kliniken in Deutschland und Bayern vor enorme Herausforderungen. Die Pandemie hat diese Entwicklungen weiter beschleunigt. Kleine und mittelgroße Kliniken sind von dieser Transformation besonders betroffen. Ohne starke Netzwerke oder die Zugehörigkeit zu einer ausreichend großen und spezialisierten Klinikgruppe wird das Überleben kleiner und mittelgroßer Kliniken immer schwieriger, heißt es.

KJF will sich aus Neuburg zurückziehen: Neuer Gesellschafter für Klinik

Aus diesem Grund habe die KJF Augsburg entschieden, für die KJF Klinik Sankt Elisabeth sowie für die beiden Tochtergesellschaften, MVZ Neuburg GmbH und Klinik Neuburg Service GmbH, einen neuen Gesellschafter zu suchen, der die genannten Voraussetzungen erfüllt. Die KJF Augsburg ist überzeugt, dass dieser Schritt erforderlich ist, um weiterhin die bestmögliche Gesundheitsversorgung und Patientensicherheit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu sichern und den Klinikstandort Neuburg in diesem Sinne weiterentwickeln zu können.

„Dazu führen wir insbesondere Gespräche mit Landrat Peter von der Grün und Dr. Holger Koch als Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen“, sagt Markus Mayer, Vorstandsvorsitzender der KJF Augsburg. Sobald diese Gespräche mit der nötigen Sorgfalt geführt wurden, sollen alle betroffenen Parteien zeitnah und transparent über die Entscheidung sowie die weiteren Schritte informiert werden.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen arbeiten bereits seit geraumer Zeit intensiv daran, den Landkreis als Gesundheitsstandort zu stärken, wie Landrat Peter von der Grün in einer Mitteilung erklärt: "Wir möchten unseren Bürgerinnen und Bürgern die bestmögliche Gesundheitsversorgung flächendeckend für den gesamten Landkreis bieten. Daher prüfen wir alle Möglichkeiten, uns als Gesundheitsstandort für die Zukunft neu aufzustellen. Eine mögliche Übernahme der Klinik in Neuburg könnte ein wichtiger Baustein im Rahmen dieser Neuausrichtung sein. Aus diesem Grund führen wir intensive Gespräche mit der KJF Augsburg.“ (nr)