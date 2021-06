Großer Andrang: Brandlbad Neuburg mit neuem Besucherkonzept

Die Schlange vor dem Neuburger Brandlbad war in der vergangenen Woche lang. Vor Einlass in das Bad mussten einige Badegäste eineinhalb Stunden vor den Toren des Freibads verharren. Die Betreiber reagieren nun mit einem neuen Konzept, außerdem dürfen wieder mehr Personen in das Bad.

Foto: Winfried Rein