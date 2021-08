Handy in der Hand: Junge Radlerin fährt in Neuburg gegen Auto - und haut ab

Eine junge Radlerin war in Neuburg mit einem Kopfhörer auf den Ohren und einem Handy in der Hand unterwegs - und fuhr gegen ein geparktes Auto. Um den Schaden kümmerte sie sich nicht.

Mit Kopfhörern auf den Ohren und einem Handy in der Hand war am Mittwoch eine jugendliche Fahrradfahrerin in der Gustav-von-Philipp-Straße in Neuburg unterwegs. Ein Zeuge konnte laut Polizei beobachten, wie die junge Radfahrerin hierbei auf das Heck eines geparkten Autos auffuhr. Die Jugendliche stürzte, sah sich um und fuhr weiter.

Neuburg: Jugendliche Radfahrerin fährt mit Handy in der Hand gegen Auto

Am geparkten Auto entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei Neuburg hat Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08431/67110 zu melden. (nr)