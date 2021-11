„Heimkehr“: Karlshulder Autor thematisiert in seinem Buch die Beziehung zwischen Vater und Tochter

Plus Der aus Karlshuld kommende Autor Adelhard Winzer erzählt in „Heimkehr“ von Trennung und Wiedersehen. Auch die Region wird immer wieder thematisiert.

Ein alleinstehendes Haus im Chiemgau. Hier treffen Tochter und Vater aufeinander, die sich seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Sie ist geschieden, er hat eine Lebensgefährtin. Distanziert spricht sie mit ihm – als wäre er nur ein Bekannter, nicht ihr Vater, der sie und ihre Mutter damals ganz plötzlich verlassen hat.