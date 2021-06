Das erste von Neuburgern betriebene Feld: Auf Erdbeertour in Heinrichsheim

Erdbeeren haben jetzt Hochsaison. Auf 1,4 Hektar Fläche werden die roten Früchte in Heinrichsheim zum Pflücken angeboten.

Die roten, süßen Früchte haben jetzt Hochsaison: Diese „Rasselbande“ pflückt (und probiert) Erdbeeren auf der neuen Plantage der Familie Engel in Heinrichsheim. Auf 1,4 Hektar Fläche haben die Selbstvermarkter attraktive Sorten angepflanzt und bieten sie in den nächsten Wochen vorwiegend zur Selbsternte an.

Erdbeeren in Neuburg-Heinrichsheim: Erdbeeren zum Selberpflücken

Das Kilo kostet 3,90 Euro. Das erste von Neuburgern betriebene Erdbeerfeld liegt an der äußeren Sudetenlandstraße und wird von Kunden aus der ganzen Stadt besucht.