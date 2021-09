Neuburg

15:20 Uhr

Herausragende Offenheit und Sarkasmus: Ernst-Toller-Preis geht an österreichische Schriftstellerin

Plus Im 25. Jahr ihres Bestehens verleiht die Ernst-Toller-Gesellschaft den Preis an die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm – unter anderem weil sie Dinge benennt, die viele nicht hören wollten.

Von Annemarie Meilinger

Im Neuburger Stadttheater ist am Samstagabend der Ernst-Toller-Preis verliehen worden. In der 25-jährigen Geschichte des Vereins ist es der elfte Preis, zum vierten Mal bekommt den silbernen Zweig und das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro eine Frau. Der Ernst-Toller-Preis würdigt „herausragende Leistungen im Grenzbereich von Literatur und Politik“. Die österreichische Schriftstellerin Gertraud Klemm ist die von der Jury Auserwählte und dafür wurden auf der Veranstaltung viele Gründe genannt.

