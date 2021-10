"Herausragendes Jahresfilmprogramm": Neuburger Kinopalast bekommt Prämie

10.000 Euro für ein herausragendes Jahresfilmprogramm hat der Kinopalast in Neuburg vom FilmFernsehFonds Bayern verliehen bekommen. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Für ein qualitativ herausragendes Jahresfilmprogramm 2020 hat der FilmFernsehFonds Bayern – kurz FFF – eine Filmtheater-Programm-Prämie in Höhe von 10.000 Euro an den Kinopalast in Neuburg verliehen. Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung hervor. Die Verleihung hat demnach am Mittwoch durch die FFF-Aufsichtsratsvorsitzende und Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach in München stattgefunden.

10.000 Euro Prämie für den Kinopalast in Neuburg: FFF Bayern zeichnet regelmäßig aus

Der FFF Bayern zeichnet regelmäßig das Engagement von Bayerns Kinobetreiberinnen und -betreibern für ein anspruchsvolles und vielseitiges Filmangebot aus. Kriterien für eine Auszeichnung sind unter anderem einüberdurchschnittlich hoher Anteil an deutschen und europäischen Filmen, pädagogisch wertvollen Kinder- und Familienfilmen, Dokumentarfilmen, Kurzfilmen. Außergewöhnliche Events und Zusatzangebote wie Originalfassungen, Filmreihen, Retrospektiven, Filmgespräche sowie eine besondere Atmosphäre und innovative Ideen zur Kundenansprache fließen ebenfalls in die Beurteilung ein.

Der FFF Vergabeausschuss hat in diesem Jahr für 79 Filmtheater Prämien in einer Gesamthöhe von 800.000 Euro empfohlen. Die Kinos hätten sich trotz der Herausforderungen und Einschränkungen auch im vergangenen Jahr für ein vielseitiges und anspruchsvolles Filmangebot engagiert und den Kontakt zu ihrem Publikum gepflegt, heißt es in dem Schreiben. Mit der wesentlich höheren Summe sollen die Kinos in der schwierigen Zeit besonders unterstützt werden. (nr)

Lesen Sie dazu auch