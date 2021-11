Neuburg

vor 32 Min.

Heuer nicht am Schrannenplatz: „Fleißige Bienen“ wechseln die Bühne

Plus Seit 2007 waren die Damen als "Fleißige Bienen" mit ihrem Kartei-der-Not-Stand auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz. Diesen Winter sind sie an anderer Stelle zu finden.

Von Manfred Rinke

Es fing mit einem Lebkuchenstand an. Unterstützt von vielen hilfsbereiten Bäckerinnen im Landkreis sammelten die damals gut eine Hand voll sozial engagierter Damen um Christine Schauwecker und Brigitte Bößhenz mit dem Verkauf des leckeren Gebäcks 1600 Euro an Spenden für das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not. Das war 2007 und die Premiere auf dem Weihnachtsmarkt. Nach insgesamt 13 Auftritten auf dem Schrannenplatz (2020 fiel der Markt der Corona-Pandemie zum Opfer) wechseln die „Fleißigen Bienen“, wie sie seit geraumer Zeit genannt werden, heuer die Bühne. Sie werden sich am zweiten und dritten Weihnachtswochenende erstmals in der Altstadt auf der Schlossweihnacht des Verkehrsvereins präsentieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

