Neuburg

18:45 Uhr

Hickhack um die Graugänsejagd in Neuburg

Plus Gänsejagd ist auch von öffentlichem Interesse. Die Wasservögel richten große Schäden für die Landwirtschaft an, verkoten die Badeseen und sind eine Gefahr für Flugzeuge. Warum eine revierübergreifende Jagd zu scheitern droht.

Von Andrea Hammerl

Datenschutz behindert Graugänsejagd: Seit drei Wochen beißt sich der Jagdschutzverein Neuburg die Zähne an der Unteren Jagdschutzbehörde am Landratsamt beziehungsweise am Datenschutz aus. Langsam wird die Zeit knapp, denn am Samstag, 4. September, ist eine revierübergreifende Graugänsebejagung mit Unterstützung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) geplant. Nur die Jäger fehlen noch.

