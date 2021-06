Neuburg

"Historischer Moment" für das Donaumoos

Die schwarze Erde des Donaumoos’ dampft an diesem Morgen, aber der Torfkörper ist bereits deutlich geschrumpft.

Plus Der Kreistag Neuburg-Schrobenhausen kam in einer Sondersitzung zusammen und entschied sich einstimmig für das "Konzept 2.0" zur Moosentwicklung. Was es damit auf sich hat.

Von Winfried Rein

Das Donaumoos soll wieder nasser werden, ohne dass die Landwirte um ihre Existenz fürchten müssen. Der Kreistag Neuburg-Schrobenhausen entschied sich in einer Sondersitzung in Schrobenhausen einstimmig für dieses „Konzept 2.0“ zur Moosentwicklung. Im Sinne des Klimaschutzes will der Freistaat Bayern jährlich 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

