Historisches Stichwort zu Ludwig Thoma: Dieser Ort in Neuburg ist nach ihm benannt

In dieser Woche ist der 100. Todestag des bekannten Schriftstellers Ludwig Thoma. Warum dieser Jahrestag dennoch eher zurückhaltend begangen wird.

Wer kennt sie nicht, die „Lausbubengeschichten“, in denen der freche Ludwig vor oberbayerischer Bilderbuchkulisse vor allem Lehrer, Pfarrer und „Preußen“ mit seinen derb-lustigen Streichen zur Verzweiflung bringt. Assoziiert man aber den Autor dieser in den 1960er Jahren verfilmten Geschichten mit Heimatkitsch, ist man ganz auf der falschen Spur: Ludwig Thoma war ein kluger, kritischer, politischer Autor mit ungewöhnlich kraftvoller und wortgewaltiger Sprache. Er hatte kein langes, aber ein bewegtes Leben und er starb in dieser Woche vor 100 Jahren – am 26. August 1921 bereits mit 54 Jahren. Dass sein Jubiläum in diesem Jahr sehr zurückhaltend begangen wird, hat einen besonderen Grund.

Ludwig Thoma verfasste bösartige Hetzartikel mit antisemitischem Inhalt

Ludwig Thoma wurde am 21. Januar 1867 in Oberammergau als Sohn eines Försters geboren. Seine ersten sechs Lebensjahre verbrachte er im Forsthaus von Vorderriss am Karwendelgebirge, die er später als besonders glückliche Jahre in seinen Texten beschrieb. Der Vater starb überraschend und viel zu früh, und so begann für die Familie eine Zeit zahlreicher Umzüge und für Ludwig mehrerer Schulwechsel. Im Schuljahr 1876/77 war er am Studienseminar in Neuburg und besuchte dort die 2. Lateinklasse. Seine Mutter hoffte auf einen Freiplatz, der zunächst auf Probe gewährt, aber aufgrund mangelnder Leistungen Ludwigs nicht verlängert wurde. So wechselte der junge Thoma nach Burghausen und München und machte schließlich in Landshut Abitur, wobei der begabte Schüler immer wieder wegen mangelnden Fleißes und Betragens getadelt worden war. In die 1905 veröffentlichten Lausbubengeschichten gingen zweifellos autobiografische Erlebnisse ein. Ob auch aus der kurzen Neuburger Zeit, ist bislang nicht bekannt.

Nach dem Abitur folgte zunächst ein abgebrochenes Forststudium und dann ein Studium der Rechtswissenschaften mit Promotion. In Dachau ließ er sich danach als Anwalt nieder, entdeckte aber bald seine Neigung und sein Talent zur Schriftstellertätigkeit. 1899 wurde er leitender Redakteur der erfolgreichen satirischen Zeitschrift Simplizissimus in München. Bald veröffentlichte er auch eigene Kurzgeschichten, Theaterstücke und dann auch Romane. Mit den Komödien „Die Lokalbahn“ oder „Moral“ und seinen großen Erzählungen wie „Andreas Vöst“, „Der Wittiber“ oder „Der Ruepp“ wurde er einer der erfolgreichsten und beliebtesten Autoren seiner Zeit. Als Freiwilliger im Sanitätsdienst nahm er am Ersten Weltkrieg teil, musste aber an der Ruhr erkrankt bald zurückkehren und zog sich auf sein Haus „auf der Tuften“ am Tegernsee zurück. Mit der Weimarer Republik konnte er sich nicht anfreunden. Vor allem wetterte er gegen die Regierung in Berlin, gegen Sozialdemokraten und besonders heftig gegen jüdische Mitbürgerinnen und -mitbürger.

Er verfasste anonym bösartige Hetzartikel, die im Miesbacher Anzeiger erschienen. Der darin propagierte Antisemitismus geht über die damals verbreitete allgemeine Judenfeindlichkeit noch hinaus. Das ist auch der Grund, warum der einst so beliebte Autor heuer in seinem 100. Todesjahr eher zurückhaltend und mit kritischer Distanz gewürdigt wird. In einigen Städten gibt es auch Diskussionen, ob weiter Schulen und Straßen seinen Namen tragen sollten. Der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Ludwig Spaenle gibt diesbezüglich keine generelle Empfehlung ab. Bei Thoma gebe es heute kein einfaches Ja oder Nein auf die Frage, ob eine Namensgebung noch angemessen sei. Man müsse dies jeweils differenziert betrachten, rät der Historiker.

In Neuburg ist nach dem Dichter seit 1967 der Ludwig-Thoma-Platz am Hallenbad benannt. Ansonsten hat der einstige Neuburger Schüler hier keine Spuren hinterlassen. Beerdigt ist er übrigens auf dem Friedhof von Rottach-Egern am Tegernsee, direkt neben seinem Freund Ludwig Ganghofer (bis 1920), der 1865 bis 1869 ebenfalls das Neuburger Studienseminar besucht hatte.