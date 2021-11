Hochschule verteilt THI-Rucksäcke für Studierende in Neuburg

Studierende im ersten Semester am Campus Neuburg tragen mit den beliebten THI-Rucksäcken das Bild der Stadt und der Hochschule in die Welt.

Ob auf der Skipiste in Österreich, als praktischer Gefährte beim Sport oder als treuer Studiumsbegleiter – die Rucksäcke der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) sieht man über die Stadtgrenzen hinweg. Seit 2014 verteilt die THI die hochwertigen Deuter-Rucksäcke an ihre Bachelor-Studentinnen und Studenten im ersten Semester. Rund 2000 sind es allein in diesem Jahr. Dementsprechend bunt ist die Vielfalt, denn jede Fakultät trägt ihre eigene Farbe. Erstmalig dabei ist heuer der Campus Neuburg.

Die burgundroten Rucksäcke werden nun auch die Neuburger Bürgerinnen und Bürger öfter im Stadtbild auftauchen sehen – ein weiteres sichtbares Zeichen, dass mit dem Campus frischer Wind in der Stadt eingezogen ist. Am Donnerstag wurden die Rucksäcke in Neuburg verteilt.

Neuburger Erstsemester erhalten THI-Rucksäcke

14 Sponsoren haben die Rucksäcke in diesem Jahr finanziert. Neben den seit Anfang an beteiligten Firmen Audi, Siemens und Epos Cat aus Ingolstadt sowie den weiteren Unternehmen Prosis, Framos, Donat IT, MediaMarktSaturn, Airbus Defense and Space sowie der Elektronische Fahrwerksysteme GmbH, sind heuer auch erstmalig Firmen aus dem Landkreis als Sponsoren dabei: Magna Seating, Metawell, Knauf Aquapanel, Bauer AG sowie die Stadt Neuburg.

Die Rucksäcke sind bei den Studierenden sehr gefragt, denn es handelt sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt, das gerne verwendet und viel getragen wird. „So tragen die Studentinnen und Studenten das Bild der Stadt, der Region und natürlich das der Technischen Hochschule Ingolstadt hinaus in die Welt“, freut sich THI-Präsident Prof. Walter Schober. (nr)