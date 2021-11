Hohe Corona-Inzidenzen: Neuburger Fly-Cocktailbar schließt sofort

Die Inzidenzwerte in Neuburg-Schrobenhausen steigen rasant, dazu kommen neue Corona-Regeln. Als Folge schließt die Fly-Cocktailbar ab sofort. Wie der Schritt begründet wird.

Die Geschäftsführung der Gashi Gastro GbR hat auf Grund der Entwicklung des Inzidenzwertes am Freitag entschieden, die für kommende Woche geplanten Corona-Maßnahmen sofort umzusetzen. Die Fly-Cocktailbar in Neuburg soll nicht zum Hotspot werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verlust der Wochenend-Umsätze werde in Kauf genommen und die Fly-Cocktailbar schließt schon am Freitag, in der Hoffnung, Mitte Dezember wieder zu öffnen, wenn die „Welle“ gebrochen ist.

Corona in Neuburg: Fly-Cocktailbar schließt ab sofort

Das HUBA bleibt, wenn möglich, unter 2G noch geöffnet. Auch die Advents-Hütten im Bootshaus, die gemeinsam mit dem Team der Wichtelhütte in Planung waren, sind vorerst abgesagt. Auch hier hoffe man, den Neuburgern kurz vor Weihnachten noch eine Begegnungsstätte ermöglichen zu können, heißt es.

Geschäftsführer Leotrim Gashi sei es das wichtigste, seine knapp 50 Mitarbeiter zu behalten und zu beschäftigen, und sei es mit dem Betrieb eines Testzentrums. „Denn unsere Mitarbeiter wollen arbeiten“, sagt Gashi laut Mitteilung. Er appelliert auch an die Kommune, die Betriebe in ihrer Flexibilität zum Erhalt der Arbeitsplätze zu unterstützen. (nr)

