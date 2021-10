Neuburg

20:00 Uhr

Hohe Energiepreise: Strom und Gas sollen auch in Neuburg teurer werden

Plus Die Neuburger Stadtwerke können die hohen Energiepreise nicht mehr auffangen. Das könnten Kunden bald zu spüren bekommen. Der Kommunalbetrieb bleibt auf Konsolidierungskurs

Von Winfried Rein

Die Energiepreise befinden sich im freien Flug nach oben. Erdgas hat sich innerhalb weniger Wochen an der Börse um 100 Prozent verteuert. Die Weitergabe an die Verbraucher in Neuburg könne man im Moment noch vermeiden, sagt Stadtwerkechef Richard Kuttenreich. „Aber es wird uns bald auch treffen.“

