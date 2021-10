Hohe Nachfrage bei Impfsprechstunde in Neuburger Geriatrie

Plus Die wöchentliche Impfsprechstunde im Neuburger Geriatriezentrum wird gut angenommen. Neben Erst- und Zweit- werden dort zudem Auffrischungsimpfungen - mittlerweile auch für Johnson&Johnson.

Seit einer Woche gibt es die Impfsprechstunde im Neuburger Geriatriezentrum. Das Angebot hat der Landkreis nach der Schließung des Impfzentrums in der Neuburger Ostendturnhalle etabliert, auch, um Haus- und Betriebsärzte bei der Immunisierung zu entlasten – und es läuft gut. „Wir hatten zum Start insgesamt 82 Impfungen, das ist wirklich super“, sagt Stefanie Schmid, Sprecherin des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses. Bei der zweiten Sprechstunde waren es 106.