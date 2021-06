Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen wählt neuen Vorsitzenden

Plus Dieter Konrad gibt nach sechs Jahren die Führung des Hospizvereins Neuburg-Schrobenhausen ab. Warum er sich dafür entschieden hat und wer seine Nachfolge antritt.

Abschiede stehen beim Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen auf der Tagesordnung. Schließlich begleiten die Hospizkräfte Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Bei der jüngsten Versammlung des Vereins ging es auch um den Abschied von einem Menschen, allerdings um einen ganz anderen: Vorsitzender Dieter Conrad gibt die Führung des Vereins ab – und verlässt Neuburg.