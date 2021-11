Im Englischen Garten in Neuburg sollen 1000 Bäume gefällt werden

Plus Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds plant die Fällung von etwa 1000 Bäumen. Der Eigentümer und die Stadt Neuburg wollen die Wege sichern. Maßnahmen sollen schonend umgesetzt werden.

Wird der Englische Garten im Januar wie nach einem „Bombeneinschlag“ aussehen? Manche befürchten das, denn der Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) will als Eigentümer ungefähr 1000 kranke und angeschlagene Bäume entfernen lassen.