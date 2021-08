Neuburg

18:30 Uhr

Im Freibad in Neuburg gibt es keine Lockerungen

Plus Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling stellt Anträge an den Landrat. Die Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Stadttheater und Jazzclub wurden an die Regierung weitergeleitet

Von Manfred Rinke

Angesichts der seit Wochen niedrigen Inzidenzwerte unter 20 bat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling Landrat Peter von der Grün darum, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Ausnahmegenehmigungen von den strengen Coronaregeln zu erteilen. Konkret geht es dem Neuburger Rathauschef darum, für Geimpfte und Genesene wieder „normalen“ Kultur- und Sportbetrieb stattfinden zu lassen. Soweit wird es allerdings so schnell nicht kommen.

