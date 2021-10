Neuburg

17:00 Uhr

Im Neuburger Birdland begeistert eine Fusion aus Jazz und Barock

Kreative Grenzgänger zwischen Jazz und Barockmusik im Neuburger Jazzkeller: Caroline Lambelé (Geige), der schweizer Bandleader Thomas Dobler am Vibrafon und der Bassist Miquel Angel Cordero schaffen aus zwei Welten eine ganz neue.

Plus Der beeindruckende Auftakt zu den Neuburger Barockkonzerten gelingt dem Thomas Dobler Trio. Wie die drei Musiker bei ihrem Auftritt aus einer Händel-Sonate fast Filmmusik machen.

Von Peter Abspacher

In Georg Friedrich Händels „Schöpfung“ gibt es einen prächtigen, schwebend leichten Chorsatz auf den Text „Und eine neue Welt entspringt …“. Die Zeile aus Händels Oratorium kommt einem in den Sinn, wenn man den furiosen Auftritt von Thomas Doblers New Baroque Trio im Birdland erlebt hat. Aus Barock und Jazz ließen diese Musiker eine neue Welt hervorgehen.

