Im Neuburger Jazzkeller haben die letzten Konzerte des Monats starken Heimatbezug

Die zwei letzten Konzerte des Neuburger Birdland im Oktober haben einen sehr großen Neuburgbezug. Der Gitarrist Philippe Loli kommt mit seinem italienischen Duopartner Leo Giannola am Freitag in den Jazzkeller. Oliver Wasilesku stellt am Samstag seine neu formierte Band, das „Straight Ahead Quartett“ vor. Für beide Konzerte sind nur noch Stehplätze vorhanden.

Nicht wenigen Kulturinteressierten in der Ottheinrichstadt klingt der Namen Philippe Loli seit fast drei Jahrzehnten wie Musik in ihren Ohren. Der französische Gitarrenvirtuose bereichert vom Beginn der 1990er Jahre an als Dozent die Neuburger Sommerakademie und hinterließ mit zum Teil atemberaubenden Konzerten einen unauslöschlichen Eindruck. Zu Lolis Repertoire zählen die bedeutenden Konzerte der Gitarrenliteratur von Joaquin Rodrigo, Leo Brouwer oder Heitor Villa-Lobos. Auf sein Konto gehen mehr als 20 CD-Einspielungen, darunter die Weltpremiere der „24 caprichos de goya“ von Mario Castelnuovo-Tedesco, aber auch die Kollaboration mit dem Übervater der Jazzgitarre John McLaughlin auf „Time Remembered“, „The Promise“ und „Thieves And Poets“. Philippe Lolis „Concerto Azzurro“ für Gitarre und Streichorchester wurde zusammen mit Solisten der Mailänder Scala aufgeführt, ebenso wie 2004 sein „Four Winds Concerto“.

Nun kehrt der Professor am Musikkonservatorium in Monaco zum zweiten Mal nach 2017 mit dem Jazzgitarristen Leo Giannola nach Neuburg zurück. Die beiden bearbeiten das Territorium des Latin-Jazz, des Swing und der eingängigen Songs, schwelgen dabei in höchster Virtuosität und verneigen sich mithilfe von Lolis eigenen Kompositionen vor der mediterranen Leichtigkeit des akustischen Vortrags.

Die Konzerte des Neuburger Pianisten und Musikschulleiters Oliver Wasilesku im Hofapothekenkeller gehören inzwischen zu den Highlights der ambitionierten Reihe „Jazz aus der Region“, mit der der Birdland Jazzclub Jazzmusikerinnen und -musikern aus Neuburg, Ingolstadt und Umgebung, die Chance gibt, auf einer der wichtigsten Bühnen des europäischen Jazz ihr Können zu zeigen. Wasilesku garantierte bei jedem seiner bisherigen Konzerte für ein ausverkauftes Haus sowie einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend. In der Tat liegt ein enormer Reifeprozess hinter dem Steinway-Jazzförderpreisträger. Mit dem Schlagzeuger Tom Diewock, 2004 in Ingolstadt mit dem Jazzförderpreis ausgezeichnet, sowie den beiden Eichstättern Christof Zoelch (Saxofon) und Ulrich Schiekofer (Kontrabass) hat Wasilesku nun das Straight Ahead Quartett formiert, das fest in der Tradition verwurzelt bleibt, aber dennoch immer wieder über den Tellerrand hinausblickt.

Im Vordergrund steht das Zusammenspiel, ein ausgewogener Bandklang, dem sich jeder unterordnet und der den Mitspielern genügend Raum gibt. Auf den Notenblättern finden sich Originals und Standards, aber auch die eine oder andere jazztaugliche Nummer aus dem Bereich der Popmusik hat es in das Repertoire der Formation geschafft. Verboten ist dagegen Langeweile jedweder Art. Jedes Stück wird neu gedacht und erhält seine ureigene Prägung. (nr)