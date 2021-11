Im Neuburger Stadttheater wird ein Mörder gesucht

Plus Auf der Neuburger Bühne des Stadtthetaers kommt es bei der Krimikomödie „Hokuspokus“ zu einem unterhaltsamen Verwirrspiel. Und auch das Publikum wird kurz Teil des Prozesses.

Wer würde manchmal nicht gerne die Zeit zurückdrehen und gemütlich im Kino eine leichte Komödie jenseits vom Heute genießen? Welch ein Gefühl von Leichtigkeit und Sorglosigkeit könnte sich da einstellen?