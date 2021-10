Im Sehensander Weg in Neuburg gelten bald neue Regeln

Plus Tempolimit und Halteverbot gelten im Sehensander Weg in Neuburg nur noch zeitweise. Auch für eine betroffene Gewerbetreibende gibt es eine Lösung beim Thema Stellplätze.

Mit dem Start der neuen Paul-Winter-Realschule hat sich im Sehensander Weg einiges verändert. Die Stadt hatte dort die zulässige Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt, außerdem ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet. Mehrere Bürger haben sich beschwert und den Wunsch geäußert, die Geschwindigkeitsbeschränkung auf die Schulzeiten zu beschränken. Außerdem haben sich Anwohner über das Halteverbot beschwert. Vor allem die ansässige Kosmetikerin Oriana Adkonis-Fernandes monierte, dass ihre Kundinnen und Kunden keine Möglichkeit mehr haben, in der Nähe zu parken (wir berichteten). Nun hat sich der Verkehrsausschuss der Thematik angenommen.