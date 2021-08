Immer mehr Briefwähler: Ein Wahllokal in Neuburg wird geschlossen

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurden diese Woche die Wahlbenachrichtigungsbriefe verschickt. Im Neuburger Stadtteil Zell haben diese für Irritationen gesorgt

In diesen Tagen werden in den Städten und Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Wahlunterlagen für die Bundestagswahl am 26. September verschickt. So mancher hat sie bereits erhalten – wie etwa in Neuburg, wo das Wahlamt der Stadt Neuburg die Unterlagen bereits an die rund 20.500 wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler verschickt hat. Auch in den Landkreisgemeinden landen die Umschläge nun nach und nach in den Briefkästen.

Die Wahlbenachrichtigungsbriefe sollten bis zum Wahltag sorgfältig aufbewahrt werden. Denn dort steht die Adresse des jeweiligen Wahllokals, in dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr abgeben können. Wer jedoch lieber die Möglichkeit der Briefwahl nutzen will, kann auch dies über das Schreiben tun – entweder schriftlich oder gegebenenfalls über den QR-Code, der sich auf dem Schreiben befindet. Unabhängig davon können Briefwahlunterlagen jederzeit auch formlos schriftlich, per Mail oder persönlich in den jeweiligen Rathäusern (nicht telefonisch!) beantragt werden. Als Angaben sind der Name, das Geburtsdatum und die vollständige Wohnanschrift notwendig. Wer für eine andere Person, etwa den Ehepartner, die Briefwahlunterlagen beantragen möchte, muss dafür eine schriftliche Vollmacht mit Ausweis vorlegen.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen sind bei den Gemeinden oder Städten abzugeben

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen sind dann ebenfalls bei den Gemeinden und Städten abzugeben. Die entsprechenden Adressen sind bereits auf den mitgelieferten roten Wahlbriefumschlägen aufgedruckt.

Alle Wahlberechtigten sollten bis zum 5. September eine Wahlbenachrichtigung von ihrer zuständigen Kommune erhalten haben. Ist dies nicht der Fall, sollen sich Wahlberechtigte an ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung wenden.

Der Neuburger Ortsteil Zell hat erstmals kein eigenes Wahllokal mehr

In der Stadt Neuburg hat sich eine Änderung bezüglich eines Wahllokals ergeben. Der kleine Neuburger Ortsteil Zell hat bei der Bundestagswahl erstmals kein eigenes Wahllokal mehr. Die Stadt Neuburg muss sich hier den geänderten gesetzlichen Vorgaben bzw. einer Entscheidung der Wahlkreisleitung beugen. Grund für die Auflösung bei der Bundestagswahl ist, dass bei weniger als 50 zu erwartenden Wählerinnen und Wählern im Wahllokal das Wahlgeheimnis gefährdet ist. Alle Wahlberechtigten in Zell können im Wahllokal in Marienheim bzw. per Briefwahl ihre Stimme abgeben.

Erstmals hat der Neuburger Ortsteil kein eigenes Wahllokal mehr. Diese Entscheidung kritisiert Ortssprecher Roland Habermeier. Foto: Roland Habermeier

Über diese Entscheidung ist der Ortssprecher von Zell, Roland Habermeier, alles andere als glücklich. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 seien 76 Wähler in das Wahllokal im Feuerwehrhaus gekommen, sagt er. Lediglich bei der Kommunalwahl 2020 sei die kritische Marke von 50 Wählern nicht erreicht worden – was seiner Meinung nach der Corona-Pandemie geschuldet gewesen sei. In diesem Jahr sei die Briefwahl stärker in Anspruch genommen worden.

„Es ist sehr schade, dass es so ist“, sagt Habermeier. Er bedauert auch, dass der Wahlvorstand, in dem er Mitglied ist, nicht im Vorfeld über die Veränderung informiert worden sei. Er und seine Wahlvorstandskollegen hätten erst davon erfahren, als sie ihre persönlichen Wahlbenachrichtigungsunterlagen erhalten haben. (nr/clst)