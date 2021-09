Neuburg

27.09.2021

Immer wieder Stau: An der Grüngutannahme beim Sehensander Weg stockt es

An der Grüngutannahme beim Sehensander Weg in Neuburg staut sich der Verkehr gerne mal. Doch dadurch wird die Zufahrt zur Tankstelle blockiert.

Plus An der Grüngutannahme beim Sehensander Weg in Neuburg staut sich der Verkehr gerne mal. Damit wird jedoch die Zufahrt zur Tankstelle blockiert. Die Beteiligten suchen nach Lösungen.

Von Manfred Dittenhofer

Wer seit der Neugestaltung der Straßenführung am Sehensander Weg in Neuburg Grüngut zu den Landkreisbetrieben gebracht hat, dürfte sich nicht schlecht gewundert haben. Die dort vorher schon enge Zufahrt, die auch bisher keine extra Spur für die Schlange an anstehenden Fahrzeugen hatte, wurde mit dem Umbau noch enger. Inzwischen wurde sie zwar mit einem Schotterstreifen rechts und links verbreitert, was aber noch lange nicht reicht. Denn dort stehen nicht nur Abgeber von Grüngut an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen