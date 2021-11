Impfen: Großer Andrang im Geriatriezentrum Neuburg

Bei der Impfsprechstunde im Geriatriezentrum in Neuburg wird die Kapazitätsgrenze von 100 Impfungen weit überschritten. Das ist eine unerwartete Situation für die Verantwortlichen.

Bei der Impfsprechstunde im Geriatriezentrum Neuburg herrschte am Donnerstag großer Andrang. Die Kapazitätsgrenze von 100 Impfungen wurde bei weitem überschritten. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber der Impfsprechstunden im Landkreis steuert nach.

Eigentlich sollte die Impfkampagne im Landkreis mit den wöchentlich stattfindenden Sprechstunden in Schrobenhausen und Neuburg lediglich unterstützt werden. Denn der Hauptteil der Corona-Schutzimpfungen wird nach Abbau der Impfzentren vor drei Wochen von den Hausärzten abgedeckt. „Wir befinden uns hier in einer unerwarteten Situation“, erklärt der Geschäftsführer der Klinik, Holger Koch. „Laut bayernweiter Impfstrategie dürfen wir am Tag etwa 100 Impfungen durchführen. Dies geschieht hauptsächlich über mobile Impfteams, die in Pflegeeinrichtungen Auffrischungsimpfungen vornehmen. Zusätzlich haben wir zwei Impfsprechstunden eingerichtet – mittwochs in Schrobenhausen und donnerstags in Neuburg, um die Hausärzte bei der Impfkampagne zu unterstützen.“ Dass der Andrang dort nun so groß ist, überrascht die Verantwortlichen.

Um der großen Impfnachfrage im Geriatriezentrum in Neuburg gerecht zu werden, wird personell aufgestockt

Um der großen Nachfrage nun gerecht zu werden, ist schnelles Handeln gefragt. In der Neuburger Impfsprechstunde wird deshalb ab sofort personell aufgestockt. „Wir richten kurzfristig bereits für den kommenden Donnerstag eine zweite Impfstraße ein, um in der gleichen Öffnungszeit mehr Menschen bedienen zu können.“, erklärt Koch.

Außerdem ist auf www.impfzentren.bayern eine Online-Terminvereinbarung möglich. Diese ist zwar nicht zwingend notwendig, wird aber aufgrund der sonst nicht abschätzbaren Wartezeiten vom Betreiber empfohlen. Für die Impfsprechstunden sind jeweils knapp 100 Termine verfügbar

Die Termine der Impfsprechtstunden in Schrobenhausen und Neuburg

Schrobenhausen (Rinderhofer Breite 11, 86529 Schrobenhausen /Mühlried): Immer mittwochs von 8.30 bis 12 und 13 bis 15 Uhr.

Neuburg ( Geriatriezentrum Neuburg, Bahnhofstraße 107 B): Immer donnerstags von 8.30 bis 12 und 13 bis 15 Uhr. (nr)

