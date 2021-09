Impfquote bei 53 Prozent: Neuburg-Schrobenhausen von Herdenimmunität noch weit entfernt

Plus Die Sonderaktionen zum Impfen werden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gut angenommen. Die Impfquote ist mit 53 Prozent trotzdem noch zu niedrig.

Die anhaltende Impfmüdigkeit unter den Deutschen zeichnet sich auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ab. So liegt die momentane Quote bei aktuell 53 Prozent – die Herdenimmunität ist bei rund 80 erreicht. „Und davon sind wir leider weit entfernt“, berichtete Norbert Eibel, Referent von Landrat Peter von der Grün, im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung.