Impftermine in Neuburg-Schrobenhausen kurzfristig möglich

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist aktuell ausreichend Impfstoff von allen Herstellern verfügbar. Interessierte Bürger können kurzfristig Termine für Impfungen vereinbaren.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat genügend Impfstoff, um allen impfwilligen Bürgern kurzfristig ein Impfangebot zu machen. Das Kreiskrankenhaus als Betreiber der beiden Impfzentren bestätigt, dass genügend Impfstoff aller Hersteller zur Verfügung steht und aktuell mit einer Wartezeit von etwa zwei bis vier Wochen zu rechnen ist, bevor die Erstimpfung erfolgen kann.

Dass ein schnelles Impfangebot aktuell möglich ist, liegt aber auch an den sinkenden Zahlen der Neuanmeldungen für die Impfzentren. „Wir verzeichnen eine Stagnation bei den neuen Registrierungen über www.impfzentren.bayern. Hier ist die Zahl bereits seit Ende Mai nicht mehr angestiegen“, erklärt der IT-Manager am Kreiskrankenhaus Andreas Lutz. Laut Terminvergabesystem seien insgesamt nur 54,5 Prozent der Landkreisbewohner zu einer Impfung angemeldet. Diese Zahl beinhaltet bereits alle Menschen, die ihre Impfung in den Zentren oder beim Hausarzt erhalten haben. Folglich werden auch die Terminangebote über das offizielle Vergabesystem des Freistaates immer seltener angenommen.

Impfzentren in Neuburg-Schrobenhausen stellen kurzfristige Impftermine in Aussicht

Aktuell stehen auf der Warteliste der Impfzentren im Landkreis noch 4500 Personen, die bisher kein Impfangebot erhalten haben. Laut Kreiskrankenhaussprecherin Stefanie Schmid werden diese Personen diese und kommende Woche kontaktiert und erhalten ein Impfangebot. Um die vorhandenen Impfdosen vergeben zu können, müssen aktuell rund dreimal so viele Menschen angeschrieben werden, als es Kapazitäten gibt, da die Wahrnehmung der Termine deutlich nachlasse. Ob Personen, die einen Termin in den Impfzentren ablehnen, bereits eine Impfung beim Hausarzt erhalten oder das Interesse verloren haben, lasse sich aus den Zahlen nicht herauslesen.

Dass die Registrierung für Impfungen stagniert, bezeichnet Schmid als beunruhigend, schließlich sei die Impfquote im Landkreis niedrig. „Für eine Herdenimmunität benötigen wir mindestens 70 Prozent Geimpfte“, ergänzt der ärztliche Leiter der Impfzentren Dr. Markus Schmola, „Ich möchte deshalb jeden anraten, das kostenlose Impfangebot wahrzunehmen. Wer jetzt die Chance nutzt, wird im Herbst gut gerüstet sein, wenn die Fallzahlen wieder ansteigen.“ (nr)