Neuburg

19:00 Uhr

In Neuburg-Schrobenhausen kommt die Kirche in einem Schäferwagen

Plus Gemeindereferentin Agnes Dachs wird künftig als Bibelerzählerin über die Lande ziehen. In einem ausgebauten Schäferwagen bringt sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Neuburg-Schrobenhausen die Kirche näher.

Von Claudia Stegmann

Ein Schäferwagen ist das neue Arbeitszimmer von Agnes Dachs. Auf den mit Fellen auslegten Bänken wird die Gemeindereferentin künftig ihren Gästen Geschichten erzählen – Geschichten aus der Bibel oder über das Leben und Wirken von Heiligen. Wie beispielsweise jene über den Sohn einer wohlhabenden Tuchhändlerfamilie, der sich für ein Leben in bitterer Armut entschied und mit seinen Gefolgsleuten durch ganz Europa wanderte, um Zeugnis für den Gott zu geben, der selbst ein armer Mensch wurde. So wie im 13. Jahrhundert Franz von Assisi zu den Menschen gekommen ist und das Evangelium verkündet hat, so will auch Agnes Dachs die Kirche zu den Menschen bringen.

