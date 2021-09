Neuburg

In Neuburg entsteht eine moderne Uni an einem historischen Ort

Im Gebäude 20 war der Friseur für die Soldaten untergebracht. Hier soll die Campus-Kita des neuen THI-Standorts einziehen, wenn die Uni in Neuburg eröffnet wird.

Plus Mit einem neuen Programm wollen Neuburger Stadtführer auf die Geschichte der Lassigny-Kaserne aufmerksam machen. Dort entsteht ein Ableger der Technischen Hochschule Ingolstadt.

Von Andrea Hammerl

Das Landratsamt und die Lassigny-Kaserne sind so selbstverständliche Bestandteile des Neuburger Stadtbildes, dass sich die wenigsten darüber Gedanken machen. Dabei ist ihre Historie höchst interessant, wie Armin Steger zu erzählen weiß. Der engagierte Stadtführer hat eine neue Themenführung im Programm, die am 15. Oktober erstmals öffentlich zu erleben sein wird. „Drei der 15 Plätze sind schon am ersten Tag gebucht worden“, freut er sich über die schnelle Resonanz. Steger möchte damit Bewusstsein für die Geschichte schaffen und hofft, dass sich auch die Studierenden der THI für die Historie ihres Campus’ interessieren.

